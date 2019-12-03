Китай рискует повторить судьбу СССР: Вашингтон намерен разрушить КНР по обкатанной схеме

Разворот мирового развития в сторону социализма становится угрозой для США как главного поставщика капиталистической идеологии. В этой ситуации Вашингтон пытается развалить Китай по «методичке», которая в 20-м веке позволила разрушить Советский Союз. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили руководители КПРФ сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, заместитель председателя ЦК компартии Дмитрий Новиков обратил внимание, что вице-президент США Майк Пенс, выступая перед корпусом дипломатических работников и сотрудниками Госдепартамента, назвал три главные угрозы для США. «Первая – это Российская Федерация, вторая – Коммунистическая партия Китая – именно так поставлен вопрос, не Китайская народная республика, а партия, и третья угроза – Иран», – сказал Новиков.

По его словам, это означает, что против Китая попытаются использовать те же механизмы, которые были ранее использованы для развала Советского Союза. «Бьют по партии – тем самым разрушают страну, как наиболее важного, наиболее крупного конкурента для американской политики империализма», – пояснил он.

В этой связи Новиков отметил, что Россия, которая, с одной стороны, выстраивает политику противодействия американскому империализму, а с другой – дружественные и торгово-экономические отношения с Китаем, не может «исповедовать антикоммунизм». «Это не только бьет по нашему прошлому, но и лишает нашу страну будущего», – считает он.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов со своей стороны пояснил, что на мировой арене действительно крепнет запрос на социальность в политике, и антикоммунизм выталкивает Россию из общего тренда. «Маятник общественно-политической жизни пошел влево. Его никто не остановит – ни олигархия, ни бандиты, ни бандеровцы. Вопрос в том, услышим ли мы голос планеты. Если не услышим, тогда сбудется пророчество одного из умнейших людей на планете Джосефа Стиглица. А он сказал, надо первое – отстранить деньги от власти – их влияние слишком сильно, второй – исправлять неравенство, которое достигло ужасающих размеров, а у нас – совершенно ужасающих», – подчеркнул Зюганов.

«Более половины молодых американцев требуют социализма. Еще 5 лет назад я такого предположить не мог», – заключил лидер КПРФ.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.12.19

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