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Четверг, 26 декабря 2019, 17:22 мск

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Мать и сестра экс-сенатора Арашукова объявлены в федеральный розыск

В отношении матери и сестры экс-сенатора Рауфа Арашукова возбуждены уголовные дела. Об этом заявил сам бывший член Совета Федерации в Басманном суде, который рассматривает ходатайство следствия о продлении срока ареста.

Из оглашенных в суде материалов следует, что мать и сестра экс-сенатора были фиктивно устроены на работу в ставропольские компании «Газпрома», передает РИА «Новости». В отношении бывшего советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз», отца бывшего члена СовФеда возбуждено еще три уголовных дела о растрате.

Соответствующее заявление следствия стало неожиданностью для защиты Арашукова-старшего. Адвокат Владимир Постанюк заявил, что должного уведомления об этом не было.

По информации Business FM, мать и сестра бывшего сенатора объявлены в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что задержанного в зале пленарных заседаний СовФеда Рауфа Арашукова обвиняют в участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давлении на свидетеля. Арашукову-старшему инкриминируют создание ОПГ и хищение 30 миллиардов рублей у «Газпрома».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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