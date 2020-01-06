«Шаги по недопущению эскалации»: Шойгу провел переговоры с главой Генштаба Ирана

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Генштаба Ирана Мохаммадом Багери. Как сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства, речь шла о недопущении эскалации в ближневосточном регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

«В ходе беседы военачальники обсудили практические шаги по недопущению эскалации обстановки в Сирийской Арабской Республике и ближневосточном регионе в связи с убийством под Багдадом командующего спецподразделением «Кудс» генерала Касема Сулеймани», – говорится в сообщении Минобороны РФ, которое цитирует «Интерфакс».

Как сообщалось ранее, 3 января в районе аэропорта Багдада в результате спецоперации американских военных был убит генерал Сулеймани – глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана. В этот же день Минобороны РФ назвало ликвидацию американскими военными Сулеймани недальновидным шагом, который ведет «к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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