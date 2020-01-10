Дело о мошенничестве на 4,3 млн рублей: генерал Чварков получил условный срок

Москва, Январь 10 (служба информации РИА «Новый День») –Генерал-лейтенант Сергей Чварков, занимавший пост заместителя начальника Военной Академии Генштаба по научной работе, признан виновным по делу о мошенничестве на 4,3 млн рублей. Второй западный окружной военный суд сегодня приговорил его к трем годам условно, передает РИА «Новости».

Обвинение запрашивало для Чваркова 4,5 года колонии общего режима, штраф в 450 тысяч рублей и лишение воинского звания. Однако решением суда подсудимому назначен условный срок, он также сохранил звание с испытательным сроком на два года. Кроме того, Чваркову вернули 450 тысяч рублей, арестованные во время следствия.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. По версии обвинения, Чварков изъял 4,3 млн рублей, которые полагались в качестве зарплаты семи сотрудникам Академии, занятым в реализации крупного госконтракта на 400 млн рублей. Сам Чварков себя виновным не признал. По версии защиты, его «сделали крайним» как ответственного за госконтракт.

При этом следствие не обнаружило у генерал-лейтенанта предметов роскоши. В то же время, как сообщается, большинство признанных по делу потерпевшими сотрудников Академии заявляли, что их сделали таковыми по воле следствия, сами же они так не считают.

Стоит отметить, что ранее Чварков возглавлял Главное управление по работе с личным составом ВС России, а также Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

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