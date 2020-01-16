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Четверг, 16 января 2020, 14:44 мск

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Бывший замглавы подмосковной таможни признан виновным в покушении на крупное мошенничество

Бывший заместитель начальника Московской областной таможни ФТС России признан виновным в покушении на крупное мошенничество. Как сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР РФ, приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года колонии общего режима.

Как установлено следствием и судом , 28 ноября 2018 года около 22 часов в одном из подмосковных ресторанов бывший заместитель начальника Московской областной таможни ФТС Росси путем обмана с использованием своего служебного положения ввел предпринимателя в заблуждение относительно наличия возможности решения вопроса о не привлечении руководства компании к уголовной ответственности.

За такое «содействие» высокопоставленный таможенник получил 11 млн рублей, однако, в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками ФСБ России, он был задержан.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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