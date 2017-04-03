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Публикации за 03.04.17

В Петербурге школьников поставили к стене, пока их обнюхивала собака (ФОТО) / В двух образовательных учреждениях прошли антинаркотические рейды
Фото: ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга

В Петербурге школьников поставили к стене, пока их обнюхивала собака (ФОТО) В двух образовательных учреждениях прошли антинаркотические рейды

Аппарат уполномоченного по защите прав детей по Санкт-Петербургу начал проверку обстоятельств проведения антинаркотических акций в двух образовательных учреждениях города. В ходе мероприятия детей выставили лицом к стене, а их вещи проверял кинолог с собакой.

В аппарате омбудсмена выясняют, что именно произошло в ходе рейда, как реагировали дети. Жалоб от родителей учеников к омбудсмену пока не поступало, пишет «РГ». О том, что в школе №556 и Сестрорецком лицее имени Мосина прошли антинаркотические рейды в ОМВД по Курортному району сообщили сами правоохранители. Ведомство распространило пресс-релиз, в котором рапортуется об успешном проведении мероприятия.

То, что детей в лицее поставили в прямом смысле лицом к стене, написали пользователи соцсетей. «Вещи были в кабинетах, соответственно, без детей проверялись они. А то, что они [дети] стояли вдоль стенки, это длилось 30 секунду, пока проходила мимо них собака. [Это делалось] чтобы дети не отреагировали на собаку, а собака – на них, – прокомментировала директор образовательного учреждения.

Оказалось, что администрация учебного заведения сама позвала полицейских на антинаркотическую акцию, но в чем конкретно она будет заключаться, в лицее не знали. Между тем, историей в петербургской школе заинтересовались в Совете Федерации. «Я поддерживаю возмущение родителей школьников. Действия полиции просто шокируют. Это все равно, что всех взрослых проверять с собакой, не прячут ли они при себе взрывчатку. Возмутительно, что без ведома родителей происходит такое издевательство. Это и есть жестокое обращение с детьми, унижающее человеческое достоинство», заявила сенатор Елена Мизулина. Она также пообещала направить по факту случившегося в петербургской школе запрос в Генпрокуратуру.Новый День: В Петербурге школьников поставили к стене, пока их обнюхивала собака (ФОТО)

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 03.04.17

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