В Санкт-Петербурге задержали шестерых вербовщиков в террористы

Публикации за 05.04.17

В Санкт-Петербурге задержаны выходцы из республик Средней Азии, подозреваемые в содействии террористической деятельности. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по городу, Главное следственное управление возбудило уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности» (ч.1 ст.205.1 УК РФ).

5 апреля в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователи совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, а также спецподразделений Росгвардии задержали шестерых граждан из республик Средней Азии, приехавших в Россию на заработки.

По версии следствия, подозреваемые, начиная с ноября 2015 года вербовали на территории Санкт-Петербурга преимущественно выходцев из республик Средней Азии. Цель – склонение к совершению преступлений террористической направленности и вовлечение в деятельность запрещенных в России террористических организаций – «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство». Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств.

Сейчас силовики проводят обыски по местам проживания подозреваемых, в ходе которых изымают исламистскую экстремистскую литературу, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. СК России тщательно проверит все связи и контакты задержанных. Впрочем, в пресс-службе следственного управления подчеркнули, что на данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем недавнего теракта в метрополитене.

В настоящее время решается вопрос об аресте задержанных и предъявлении им обвинения, осуществляются мероприятия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности их соучастников.

Санкт, Иван Гридин

Санкт. Другие новости 05.04.17

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