В Петербурге арестован таксист за вербовку в ряды террористов у Соборной мечети

Публикации за 18.04.17

Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге таксиста, вербовавшего людей для дальнейшего вступления в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и других экстремистских группировок. Задержанный знакомился с гражданами у Соборной мечети на Кронверкском проспекте и склонял их к вступлению в ИГ.

По данным источника, подозреваемый в вербовке – водитель местной крупной таксомоторной фирмы 1978 года рождения – был схвачен в понедельник по месту проживания. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Задержанный арестован.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 18.04.17

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