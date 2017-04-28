В Ленобласти неизвестные заложили под нефтепровод снаряд / Вероятна попытка теракта

Публикации за 28.04.17

Во Всеволожском районе Лененградской области, в окрестностях поселка Мурино, сотрудники службы безопасности компании «Транснефть-Балтика» обнаружили у трубопровода закладку из современного боевого танкового снаряда. На место ЧП прибыли саперы и вывезли опасную находку для ликвидации. Управление регионального ФСБ поставлено в известность. Правоохранители рассматривают две основные версии: терроризм и ловушка для сотрудников службы безопасности, которую устроили злоумышленники, занимающиеся кражей нефтепродуктов.

Опасная находка была сделана днем, 27 апреля, когда сотрудники службы безопасности «Транснефть-Балтика» проверяли магистральный трубопровод, по которому перекачивается экспортное дизтопливо, на наличие незаконных врезок, сообщает 47news. Специалисты обнаружили на 666-м километре нефтепровода торчащий из земли гофрированный шланг. Предположив, что это врезка, они стали откапывать его и наткнулись на артиллерийский снаряд, который был помещен в непосредственной близости от трубопровода.

Издание пишет, что изначально предполагалось, что это снаряд времен Великой Отечественной войны, однако к вечеру выяснилось, что это современный танковый снаряд. Сотрудники правоохранительных органов пояснили, что он был закопан таким образом, что человек, который откапывал шланг, мог подорвать снаряд. Сам же шланг не примыкал к нефтепроводу, то есть являлся приманкой. По словам эксперта в случае взрыва погибли бы находившиеся неподалеку люди, нефтепровод был бы поврежден с последующим мощным пожаром.

Согласно главной версии, был предотвращен теракт. По другой версии, ловушку устроили лица, занимающиеся незаконными врезками. Впрочем, наблюдатели отмечают, что трудно представить, чтобы черные бизнесмены были готовы пойти на такой иррациональный шаг.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 27.04.17

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