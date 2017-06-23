В Питере погоня со стрельбой закончилась арестом экс-полковника полиции

В Санкт-Петербурге арестован полковник полиции в отставке Алексей Харлашин, а также его сообщник гражданин Эстонии Алексей Филипьев. Кроме того, оперативники задержали Виталия Куликова. Примечательно, что поймать преступников удалось в ходе погони со стрельбой по оживленным улицам города. Всех троих обвиняют в незаконной перевозке наркотических средств.

Погоня в стиле голливудских боевиков на улицах Питера произошла 20 июня. Сотрудники правоохранительных органов организовали контрольную закупку наркотиков на сумму 100 тысяч долларов у экс-полицейского и его сообщников. Когда стражи порядка хотели задержать наркодилеров, те сели во внедорожник и попытались скрыться.

В сети появилось видео погони полицейских за преступниками. На кадрах видно, как черный внедорожник несется на высокой скорости по улицам города, нарушая ПДД. Простреленное колесо не мешает автомобилю лавировать в потоке, оставляя после себя снопы искр.

После того как правоохранителям удалось задержать преступников, в их машине нашли около килограмма наркотических веществ. В рамках того же дела в квартире Филипьева при обыске было обнаружено 1000 таблеток синтетического наркотика, а в городе Пикалево нашли нарколабораторию по производству аналогичной «синтетики» и около 500 килограммов уже приготовленной продукции. Впрочем, эта информация официально не подтверждена.

22 июня решение о заключении под стражу Харлашина и Филипьева вынес Выборгский районный суд. Им инкриминируют ст. 228 УК РФ («Незаконная перевозка наркотических средств»). Обоих фигурантов арестовали сроком на два месяца, сообщает «Фонтанка.ру». Виталий Куликов также был задержан, но об избрании ему меры пресечения следователи в суд не обращались.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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