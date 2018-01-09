«Реформа» армии: в Ленобласти солдаты превратились в бесплатных рабов

В Ленинградской области разгорается громкий скандал, последствия которого могут отразиться на ситуации во всей России. Военнослужащие поселка Каменка в Выборгском районе вынуждены заменить собой коммунальные службы, руководство и сотрудники которых отказываются выполнять свои прямые обязанности по уборке улиц.

Гражданские лица, проживающие в Каменке, первыми заметили неладное и поспешили сообщить о ситуации в местные СМИ.

«Бойцы лопатами воду убирают. Бесплатная рабсила. Только почему это делают они, а не УК? Слов цензурных нет. И трактора никакого нет, все ломами», – возмущаются они в своих письмах.

Между тем, жены офицеров и контрактников еще до Нового года писали жалобы в компании, занимающиеся жилищно-коммунальным обслуживанием военных городков (ФГБУ «ЦЖКУ» и «ГУЖФ»), но бригады сотрудников предприятий в военные части не направлены до сих пор.

К слову, Ленобласть далеко не единственный российский регион, где управляющие организации Минобороны не в полной мере выполняют свои обязанности. Проблема с вывозом мусора наряду с отсутствием отопления – одна из самых острых проблем в военных городках от Камчатки до Калининграда. Задыхаются от мусорных куч даже подмосковные военные городки Кубинка-8 и Мещерино-1. «Когда в нашем городке уберут навал мусора?? Более 2х месяцев не вывозите. Рядом котельная, подожгут ночью, и сгорит все вместе с котельной в отопительный период», – сообщают о своей беде жители в социальных сетях.

Однако неживописная территория военных частей и городков – лишь вершина айсберга. Родные, близкие и сами солдаты жалуются, что по-прежнему значительную часть времени в армии молодые люди вместо того, чтобы заниматься военной подготовкой, делают всю ту черную работу, которой раньше занимались специально для этих целей нанятые организации. Кто-то даже пишет о возвращении нарядов: военнослужащие снова чистят унитазы, моют пол в казармах, выносят мусорные баки. Эта проблема уже неоднократно поднималась в СМИ, но по-прежнему остается актуальной:

«Куда делся клининговый персонал из частей? Сын передает, что ребят постоянно заставляют мыть полы, подметать, убирать. Разве сейчас в армии не гражданским организациям это все передано? Почему из солдат опять сделали уборщиц???».

«Ладно, хоть вагоны с углем их еще не заставляют разгружать. Если так и дальше будет продолжаться, не удивлюсь, что дойдет и до этого. Военные котельные отапливаются неважно, а в Министерстве обороны зажимают каждую копейку!!», – пишут родственники солдат на популярном форуме.

Между тем, еще с 2012 года ведутся активные разговоры об окончательной отмене нарядов. Но реформу так и не удалось окончательно воплотить в жизнь даже после смены руководства Минобороны.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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