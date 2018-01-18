Обслуживающие организации опровергают «коммунальное рабство» в армии

Привлечение военнослужащих к уборке улиц и дорог в Ленинградской области вызывает недовольство обслуживающих коммунальных организаций. Руководство ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России заявляет, что сотрудники их организации работают в соответствии с графиком как по уборке улиц, так и вывозу мусора.

В редакцию РИА «Новый День» поступило очередное опровержение на статью «Реформа» армии: в Ленобласти солдаты превратились в бесплатных рабов», в которой говорится, что военнослужащие в поселке Каменка Ленинградской области привлекались к уборке снега, а подмосковные военные городки Кубинка-8 и Мещерино-1 задыхались от мусора, а также на материал «Реформа» армии: солдаты останутся в «коммунальном рабстве», где обращается внимание на проблему несостоявшегося реформирования армии.

«Информация содержащаяся в материалах, в части касающейся деятельности управляющей организации ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, не соответствует действительности», – подчеркивается в письме руководителя пресс-службы ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России А. Чернявского.

Он заверил, что с площадок сбора твердых коммунальных отходов на территории, обслуживаемой ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в п. Каменка, Кубинка-8, Мещерино-1 организован бесперебойный вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

«ТКО с обслуживаемой территории в соответствии с графиком были вывезены как в декабре 2017 года, так и на момент публикации материалов – 09.01.2018 -10.01.2018 года», – заверил Чернявский.

Он также подчеркнул, что уборка придомовых территорий осуществляется силами и средствами управляющей организации в соответствии с графиком. При этом ФГБУ «ЦЖКУ» для уборки межквартальных дорог и проездов дополнительно выделяется специальная техника.

«В части касающейся уборки казарменно-жилищного фонда сообщаю, что выполнение задач по уборке внутренних жилых помещений, предназначенных для проживания личного состава (казармы), входит в обязанности военнослужащих воинских частей», – уточнил также руководитель пресс-службы ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России и добавил, что «жалобы, поступающие от жителей военных городков, рассматриваются в установленные действующим законодательством сроки. Уполномоченными лицами принимаются меры по существу причин возникновения жалоб и заявлений граждан».

Стоит отметить, что ранее похожее опровержение направляло в редакцию РИА «Новый День» ООО «ГУЖФ».

Между тем, как сообщал «Новый День», в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) подтвердили, что в Каменке проблема с привлечением военнослужащих к коммунальным работам действительно была.

«В целях недопущения травмирования жителей поселка Каменка Ленинградской области, снятия социальной напряженности в населенном пункте, командованием соединения было принято решение о выделении личного состава для уборки ледяного наста на дорогах и тротуарах военного городка», – говорится в сообщении пресс-службы округа, поступившем в редакцию РИА «Новый День».

«Личный состав Западного военного округа и в дальнейшем будет оказывать помощь населению в случаях возникновения неблагоприятных условий или происшествий, так, два дня назад, в связи с отключением электричества в ряде районов Р.Карелия были выделены дизельгенераторы для осуществления и поддержания работы социально и критически важных объектов», – подчеркивается в комментарии пресс-службы ЗВО.

Примечательно, что в курсе коммунального кризиса в поселке Каменка оказался главнокомандующий – президент РФ Владимир Путин. В середине декабря на большой пресс-конференции журналисты проинформировали главу государства об еще одной проблеме – о заоблачных ценах на коммунальные услуги в этом населенном пункте, где семьи офицеров получили квитанции с суммами к оплате до 35 тысяч рублей.

Президент согласился с наличием проблемы, но не стал акцентировать свое внимание на этом примере. Путин обозначил общую позицию по проблемам в сфере гражданского ЖКХ.

«Я не считаю, что ситуация развивается позитивно, к сожалению. Проблем больше, чем их решений. Да, в последние годы решения были приняты, кое-что поменялось. Этого абсолютно недостаточно. Думаю, что и региональные власти, и федеральные органы власти, которые за это отвечают, явно не дорабатывают», – подчеркнул на пресс-конференции президент.

Между тем очевидна и другая крупная проблема. Как известно, уже не один год ведутся активные разговоры об окончательной отмене нарядов в армии и запрете на привлечение солдат к коммунальным работам. Судя по всему, эта реформа так и останется лишь на бумаге, и это преобразование явно от коммунальщиков не зависит.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 18.01.18

Дискриминация по знаку зодиака: в немилости работодателей оказались скорпионы и козероги. / Путин – не указ: в организации детского отдыха в России вскрыто множество нарушений. / Гитарист «Чайфа» раскритиковал Шнурова как рок-музыканта. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»