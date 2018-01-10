«Реформа» армии: солдаты останутся в «коммунальном рабстве»

Резонансная ситуация с привлечением военнослужащих российской армии к уборке улиц и дорог в Ленинградской области получила продолжение. Коммунальщики заверяют, что не отказываются от своих обязанностей и делают все для выполнения своих функций, а командование заявляет, что солдаты и впредь будут привлекаться к коммунальным работам для снижения социальной напряженности.

В редакцию РИА «Новый День» поступило опровержение ООО «ГУЖФ» на статью «Реформа» армии: в Ленобласти солдаты превратились в бесплатных рабов», в которой говорится, что военнослужащие в поселке Каменка Ленинградской области привлекались к уборке снега, а подмосковные военные городки Кубинка-8 и Мещерино-1 задыхались от мусора.

Руководитель пресс-службы ООО «ГУЖФ» Юлия Гаврилина заверила, что данная информация не соответствует действительности.

Что касается вывоза мусора в военных городках Кубинка-8 и Мещерино-1, то она осуществляется в соответствии с графиком вывоза. «В настоящий момент контейнерные площадки на территории домов, находящихся в обслуживании ООО «ГУЖФ» в данных военных городках, находятся в надлежащем состоянии. Навалов мусора не зафиксировано», – подчеркнула она и в доказательство своих слов предоставила фотографии.

Чистота в Кубинке-8

Вывоз мусора в Мещерино-1

Комментируя ситуацию в Каменке, Гаврилина заверила, что «ООО «ГУЖФ» выполняет свои прямые обязанности по своевременной уборке придомовой территории».

«Более того, военнослужащие поселка Каменка уборку придомовой территории многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «ГУЖФ», не производили. А также межквартальные дороги, улицы, проезды, территория вокруг школ, детских садов и прочих социальных объектов, придомовой территорией многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «ГУЖФ», не являются», – отметила Гаврилина.

В то же время, судя по комментарию пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) относительно ситуации в Каменке, проблема с привлечением военнослужащих к коммунальным работам действительно существовала.

«В целях недопущения травмирования жителей поселка Каменка Ленинградской области, снятия социальной напряженности в населенном пункте, командованием соединения было принято решение о выделении личного состава для уборки ледяного наста на дорогах и тротуарах военного городка», – говорится в сообщении пресс-службы округа, поступившем в редакцию РИА «Новый День».

«Личный состав Западного военного округа и в дальнейшем будет оказывать помощь населению в случаях возникновения неблагоприятных условий или происшествий, так, два дня назад, в связи с отключением электричества в ряде районов Р.Карелия были выделены дизельгенераторы для осуществления и поддержания работы социально и критически важных объектов», – подчеркивается в комментарии пресс-службы ЗВО.

Примечательно, что в курсе коммунального кризиса в поселке Каменка оказался главнокомандующий – президент РФ Владимир Путин. В середине декабря на большой пресс-конференции журналисты проинформировали главу государства об еще одной проблеме – о заоблачных ценах на коммунальные услуги в этом населенном пункте, где семьи офицеров получили квитанции с суммами к оплате до 35 тысяч рублей.

Президент согласился с наличием проблемы, но не стал акцентировать свое внимание на этом примере. Путин обозначил общую позицию по проблемам в сфере гражданского ЖКХ.

«Я не считаю, что ситуация развивается позитивно, к сожалению. Проблем больше, чем их решений. Да, в последние годы решения были приняты, кое-что поменялось. Этого абсолютно недостаточно. Думаю, что и региональные власти, и федеральные органы власти, которые за это отвечают, явно не дорабатывают», – подчеркнул на пресс-конференции президент.

Между тем очевидна и другая крупная проблема. Как известно, уже не один год ведутся активные разговоры об окончательной отмене нарядов в армии и запрете на привлечение солдат к коммунальным работам. Для этого создавалась система привлечения к выполнению этих функций частных клиринговых и коммунальных компаний по госконтрактам. Получается, что компании привлекаются, получают бюджетные деньги, но военнослужащие все равно вынуждены оставаться в «коммунальном рабстве», тогда как время, которое затрачивается на эти работы, можно было использовать для боевой подготовки. Очевидно, что реформу так и не удалось окончательно воплотить в жизнь, и когда это случится – большой вопрос.

РИА «Новый День» продолжит следить за ситуацией с ЖКХ в ленинградской Каменке и подмосковных Кубинка-8 и Мещерино-1, а также военных городках в других регионах России. О фактах злоупотреблений, халатности, невыполнении коммунальными компаниями своих обязательств просим своих читателей сообщать в редакцию.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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