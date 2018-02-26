Таджикского гастарбайтера арестовали за подготовку теракта в Петербурге

Калининский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест приезжего из Таджикистана, задержанного за подготовку теракта в Северной столице. Об этом говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов города. Подозреваемый пробудет за решеткой как минимум до 21 апреля.

«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Таджикистана Аминджона Ходжаева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) сроком на 2 месяца, до 21 апреля», – отмечается в сообщении.

Напомним, 22 февраля пресс-служба управления ФСБ России по Санкт-Петербургу сообщила о задержании выходца из Центрально-Азиатского региона, который собирался «устроить теракт на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан». Подозреваемого, по данным силовиков, схватили в тот же день. При этом спецслужба не разглашала личность задержанного, ссылаясь на «интересы следствия».

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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