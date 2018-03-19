Рыжий Тарзан получил 3,5 года «строгача» за «марш голых проституток» в Петербурге

Скандально известный петербургский националист Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима за атаку на местные бордели в мае 2016 года. Такой вердикт сегодня вынес Василеостровный районный суд Петербурга. Напомним, что радикал напал на притон и провел «жриц любви» обнаженными по улицам в полицию.

Дацик обвинялся в нанесении побоев, проникновении в жилища с применением насилия и разбое. Судебные слушания по его делу продолжались почти 9 месяцев.

Как сообщал «Новый День», в ночь на 18 мая 2016 года Дацик совершил «рейд» по петербургским борделям на Васильевском острове и Петроградской стороне и провел с пинками голых проституток по городу в отделение полиции. Однако стражи порядка правоохранительное рвение Рыжего Тарзана не оценили и задержали его. Кроме того, СМИ сообщали, что Дацик по ошибке зашел в номер бутик-отеля, где остановилась 30-летняя бизнесвумен из Подмосковья. Дацик вытащил ее из постели, проволок по коридору, называя пострадавшую продажной женщиной.

Вячеслав Дацик – активный националист, чемпион мира по боям без правил в супертяжелом весе. В 2007 году был арестован по делу о разбое – он воровал мобильные телефоны в салонах связи. При задержании Дацик представился так: «Рыжий Тарзан, сын Сварога, Повелитель муромских лесов из рода Серых псов». Суд признал его невменяемым и вместо тюрьмы националиста отправили в закрытую психиатрическую больницу. Однако летом 2010 года Дацик был переведен в обычную стационарную психиатрическую больницу в Ленобласти, откуда сбежал в августе 2010 года и затем объявился в Норвегии, где запросил политического убежища, придя в полицию с оружием. Дацика задержали, но убежища ему не предоставили. В 2011 году он был экстрадирован в Россию.

В Петербурге он был заключен под стражу по обвинению в разбойном нападении на салон сотовой связи в Невском районе, которое он, по версии следствия, совершил сразу после побега из психбольницы (ст.162 ч.2 УК РФ). В дальнейшем Вячеслав Дацик и его товарищ Павел Степанов стали обвиняемыми в попытке поджога прихода преподобного Серафима Вырицкого на Загребском бульваре (ст. 30 ч.3, ст.167 ч.2 УК РФ). Суд по делу Дацика неоднократно откладывался и переносился. Мать Дацика и его адвокаты заявили, что судебный процесс намеренно затягивается. Адвокаты Дацика заявили также о том, что их подзащитного систематически избивают в изоляторе «Кресты». По предъявленным обвинениям Дацик вину не признавал. В декабре 2012 года Невский районный суд приговорил обвиняемого к 5 годам исправительной колонии общего режима за разбой. В марте 2016 года Дацик освободился и вернулся в Петербург, где заявил о намерении заняться правозащитной деятельностью.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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