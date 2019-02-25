Суд освободил Рыжего Тарзана, осужденного за атаку на петербургские бордели

Городской суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное преследование националиста Вячеслава Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан по делу об атаке на местные бордели в мае 2016 года. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Он был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима в марте 2018 года.

Суд прекратил уголовное преследование Дацика по статьям 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и 116 УК РФ (побои) из-за истечения сроков давности. «Дацик подлежит освобождению из-под стражи в связи с отбытием наказания», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», в ночь на 18 мая 2016 года Дацик совершил «рейд» по петербургским подпольным публичным домам на Васильевском острове и Петроградской стороне и провел с пинками голых проституток по городу в отделение полиции. Однако стражи порядка правоохранительное рвение Рыжего Тарзана не оценили и задержали его. Кроме того, СМИ сообщали, что Дацик по ошибке зашел в номер бутик-отеля, где остановилась 30-летняя бизнесвумен из Подмосковья. Дацик вытащил ее из постели, проволок по коридору, называя пострадавшую продажной женщиной.

Вячеслав Дацик – активный националист, чемпион мира по боям без правил в супертяжелом весе. В 2007 году был арестован по делу о разбое – он воровал мобильные телефоны в салонах связи. При задержании Дацик представился так: «Рыжий Тарзан, сын Сварога, Повелитель муромских лесов из рода Серых псов». Суд признал его невменяемым и вместо тюрьмы националиста отправили в закрытую психиатрическую больницу.

Однако летом 2010 года Дацик был переведен в обычную стационарную психиатрическую больницу в Ленобласти, откуда тот сбежал в августе 2010 года и затем объявился в Норвегии, где запросил политическое убежище, придя в полицию с оружием. Дацика задержали, но убежища ему не предоставили. В 2011 году он был экстрадирован в Россию. В Петербурге Дацик получил пять лет лишения свободы за разбойное нападение на салон сотовой связи в Невском районе, которое он, по версии следствия, совершил сразу после побега из психбольницы (ст.162 ч.2 УК РФ). В марте 2016 года Дацик освободился и вернулся в Северную столицу, где заявил о намерении заняться правозащитной деятельностью

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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