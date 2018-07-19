Известного петербургского бизнесмена похитили в Абхазии. Требуют выкуп в 200 млн рублей

Руководителя холдинга «Полиграфоформление» и акционера Кировского завода (Санкт-Петербург) Максим Яковлев похитили в Абхазии. Посыльный передал его супруге записку, в которой бизнесмен просит ее собрать 200 млн рублей в качестве выкупа.

Женщина обратилась в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу 18 июля. Она рассказала, что супруг отправился в длительное путешествие по Абхазии. По ее словам, бизнесмен исчез во время длительного путешествия по Абхазии. Установлено, что в доме, где останавливался Максим Яковлев, были обнаружены следы борьбы и крови, предметы обстановки сломаны. Следователи возбудили уголовное дело о похищении гражданина России из корыстных побуждений (ст.126 УК РФ).

Как пишет «Фонтанка», бизнесмена похитили почти месяц назад – 20 июня. Через некоторое время супруга Яковлева получила рукописную записку с лаконичным объяснением ситуации и просьбой найти 200 млн рублей. По предварительным данным, письмо написал Максим Яковлев.

Отмечается, что бизнесмен покинул Россию на время, что выйти из-под статуса валютного резидента. Начина с января 2018 года, россияне, имеющие счета за границей, могут не отчитываться о движении денежных средств, если общий срок их пребывания заграницей превышает 183 дня в течение календарного года. Яковлев принадлежат доли в зарубежных компаниях. В частности, он контролирует кипрскую «Девонкрофт Ентерпрайзес Лимитед», которая числится основным собственником долей холдинга «Полиграфоформление». Кроме того, он является миноритарием Кировского завода.

Максим Яковлев отправился в Абхазию, вероятно, потому, что выезд в другие страны ему был закрыт, так как в отношении него по заявлению бывшего партнера возбуждено уголовное дело в Киргизии. Яковлев заочно арестован и объявлен в розыск по линии Интерпола.

Как писал «Новый День», в начале июля в Тульской области правоохранители освободили ранее похищенного владельца агрохолдинга «Орловская нива» Сергея Будагова. На преступление пошли цыгане, которые хотели получить за бизнесмена выкуп в размере 20 млн рублей.

Главу агрохолдинга похитили 10 июля. Угрожая оружием, преступники захватили автомобиль, в котором в качестве пассажира находился Сергей Будагов, и проследовали в район Лужковского кладбища. Там они связали водителя и бросили его в салоне машины, а бизнесмена насильно пересадили в свое авто и увезли в неизвестном направлении.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 19.07.18

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