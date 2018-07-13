Силовики взяли штурмом дом похитителей орловского бизнесмена

В ходе спецоперации в Тульской области правоохранители освободили ранее похищенного владельца агрохолдинга «Орловская нива» Сергея Будагова. На преступление пошли цыгане, которые хотели получить за бизнесмена выкуп в размере 20 млн рублей.

Как сообщили в СУ СКР по Орловской области, в спецоперации по освобождению мужчины участвовали сотрудники МВД, УФСБ, УМВД России по Орловской и Тульской областям при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии. Будагов освобожден, угрозы его жизни и здоровью не имеется. Также задержаны лица, причастные к его похищению.

Главу агрохолдинга похитили 10 июля. Угрожая оружием, преступники захватили автомобиль, в котором в качестве пассажира находился Сергей Будагов, и проследовали в район Лужковского кладбища. Там они связали водителя и бросили его в салоне машины, а бизнесмена насильно пересадили в свое авто и увезли в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Расследование взял под особый контроль руководитель следственного управления Анатолий Щуров. Кроме того, следователи выясняют, связано ли похищение с профессиональной деятельностью Будагова.

Местные СМИ сообщили детали спецоперации. Дом, где держали владельца холдинга «Орловская нива», силовики взяли штурмом. Всего по этому делу задержаны 6-7 человек, среди них есть цыгане. По словам самого бизнесмена, похитители требовали выкуп в размере 20 млн рублей.

Агрохолдинг «Орловская нива» объединяет птицефабрику, молочный комплекс, маслозаводы, мясокомбинат, хлебозавод и другие предприятия. В общей сложности в компании работает около 3 тысяч человек. Холдинг имеет собственную розничную сеть, торговые точки которой расположены в Орловской и Тульской областях.

Орел, Служба информации РИА «Новый День»

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