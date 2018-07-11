Назад в лихие 90-е: в Орле бандиты похитили главу крупного агрохолдинга

В Орле вооруженные преступники похитили владельца агрохолдинга «Орловская нива» Сергея Будагова. Бизнесмена увезли в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело.

По информации Следственного комитета, 10 июля неизвестные остановили у одного из садоводств в Заводском районе города автомобиль Lexus LX 570, в котором в качестве пассажира находился глава агрохолдинга Сергей Будагов.

Угрожая оружием, преступники захватили автомобиль и проследовали в район Лужковского кладбища. Там они связали водителя и бросили его в салоне машины, а бизнесмена насильно пересадили в свое авто и увезли в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). В настоящее время правоохранители и следователи ищут бизнесмена и его похитителей.

Отметим, что в состав агрохолдинга входят молочный комплекс, птицефабрика, мясокомбинат, несколько маслозаводов и хлебокомбинатов. На предприятиях компании работает почти 3 тысячи человек.

Орел, служба информации РИА «Новый День»

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