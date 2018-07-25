Бывший сотрудник АП разберется с «пороками» питерского избиркома и устроит чистки

В Санкт-Петербургском избиркоме появится новый председатель. Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение об этом было принято на сегодняшнем заседании Центризбиркома. Члены ЦИК единогласно одобрили кандидатуру бывшего главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу (а еще раньше – по Свердловской области) Виктора Миненко.

Выступая на заседании ЦИК, Элла Памфилова подвергла резкой критике ситуацию, которая сложилась в избиркоме Северной столицы. По ее словам, неудовлетворительная работа предыдущих председателей стала порочной практикой, были отмечены «безобразия» на выборах губернатора, а также на выборах муниципального уровня. Работа избирательной комиссии подменялась кулуарной работой аппарата под контролем председателя, что вызывало недовольством членов комиссии. Участковые избиркомы формировались аппаратом с учетом собственных экономических интересов. «По итогам проверок комиссии в Санкт-Петербурге был подготовлен проект постановления о признании работы комиссии неудовлетворительной и выражении ей недоверия», – заявила Элла Памфилова. Но в конце июня председатель избиркома Виктор Панкевич ушел по собственному желанию. Членом избиркома с правом решающего голоса вместо него стал Виктор Миненко. Сегодня ЦИК решила повысить его до председателя. Формально за него должны проголосовать еще члены питерского избиркома, но Памфилова предупредила их, что альтернативной кандидатуры ЦИК не представляет.

«В комиссии сложилась экстремальная ситуация, и в этой ситуации нужен был человек, который не позволит вмешиваться в процесс представителям ни исполнительной, ни законодательной власти. Обратились за помощью к полпреду Беглову, вместе искали кандидатуру. Спасибо, что губернатор не вмешивался. Подобрали Миненко, который петербуржец, знает проблемы, понимает, что только внутренними изменениями проблему не решить, если не изменить внешнее воздействие», – заявила председатель ЦИК. И также отметила, что комиссию ожидает чистка и новый председатель этим займется.

Напомним, Виктор Миненко родился в Ленинграде в 1960 году. С 1979 по 1997 год проходил службу в Вооруженных силах СССР и РФ. После окончания службы работал на разных должностях в Управлении по работе с личным составом ГУИН Минюста РФ. С 2000 по 2002 год работал федеральным инспектором в Смоленской области аппарата полпреда президента РФ по ЦФО, с 2010 по 2012 – ГФИ в уральском полпредстве, с 2012-го – перешел на аналогичную должность в Северо-Западный федеральный округ.

Как уже сообщал «Новый День», по итогам президентских выборов только председатели избирательных комиссий Севастополя и Санкт-Петербурга остались без премий. Другие члены этих избиркомов вознаграждение получили.

Екатеринбург, Санкт-Петербург, служба информации

Екатеринбург, Санкт-Петербург. Другие новости 25.07.18

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