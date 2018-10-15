СМИ заподозрили питерского журналиста в связи с террористами

Террористы намеревались навредить семьям воюющих в Сирии российских военных и добровольцев, использовав данные из статей петербургского журналиста Дениса Короткова. Его контактные данные были обнаружены в ходе операции по зачистке города Дейр-эз-Зор, пишет «Федерал-Пресс».

По сведениям издания, 9 сентября 2017 года на трупе одного из террористов запрещенной в России террористической организации «ИГИЛ» в районе уже деблокированного на тот момент Дейр-эз-Зора были обнаружены распечатанные на официальных бланках террористической организации анкеты «вагнеровцев», до этого опубликованные на сайте «Фонтанка.ру».

«Нетрудно догадаться, какое преимущество могла дать данная информация разведке и службе безопасности террористической организации. Более того, на одной из распечаток был написан номер телефона с кодом города Санкт-Петербург. Как утверждали авторы авторитетного, среди интересующихся конфликтами на Ближнем Востоке, Telegram-канала @directorate4, номер принадлежал журналисту «Фонтанки» Денису Короткову, который и публиковал личные данные российских добровольцев», – говорится в публикации.

Вместе с тем, недавно газета «Коммерсант» сообщила о блестяще проведенной операции ФСБ по поимке сторонников запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» в Уфе. Террористы готовили два теракта в общественном транспорте и нападение на семьи пилотов ВКС РФ, участвовавших в операции против ИГИЛ в Сирии. Один из задержанных признался силовикам, что в процессе подготовки использовал адреса в Челябинске и Екатеринбурге, которые нашел он их в статьях Короткова, который сейчас перешел на работу в один из главных оплотов либеральной прессы – «Новую газету».

При этом, как утверждает издание, финансирование этой «журналистской» деятельности мог осуществлять одиозный олигарх Михаил Ходорковский. В августе 2017 года Коротков стал лауреатом премии «Открытой России» и на этом финансирование явно могло не закончиться.

Как отметил военный корреспондент из Донбасса Сергей Красюк, что таких совпадений, как телефонный номер Короткова у убитого террориста, не бывает. «Все рассказы, что это просто случайность, совпадение – полный бред. Стопроцентно, что он сливал информацию на ту сторону. Может, ради денег, может, из страха, но точно не из-за либеральных идей. Даже либералы понимают – терроризм зло. А этот, видите ли, не может никак осознать», – сказал военкор, комментируя скандал.

По его мнению, до скандального журналиста первым может добраться не следователь ФСБ, а кто-нибудь из обиженных военных или добровольцев – слишком многих он подставил под удар.

«Люди возвращаются из Сирии, с Донбасса и читают про себя всякую либеральную погань. А потом еще и видят домашние адреса в этих «расследованиях». Удивительно, что его никто за это еще не «наказал». Уверен, что многие хотели бы встретиться с ним, в глаза ему посмотреть и сказать, что они о нем думают. И я бы не стал предсказывать, чем эти встречи закончатся. На Донбассе таких людей я знаю лично, многие хотят поговорить с этим ничтожеством», – считает Красюк.

Кстати, именно Коротков опубликовал и адрес героически погибшего в сирийском Идлибе летчика ВКС РФ Романа Филипова, который вообще был кадровым военным, что противоречит словам журналиста о борьбе исключительно с представителями ЧВК. В любом случае, это уже сфера правоохранительных органов – им решать, есть ли состав преступления в действиях Короткова.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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