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Четверг, 15 ноября 2018, 14:22 мск

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В Росморречфлоте обыски. Изъяты антиквариат, 100 млн рублей, документы на недвижимость

Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели несколько обысков в морской спасательной службе Росморречфлота, в ходе которых изъяли у ее руководителя Андрея Хаустова 100 млн рублей и антиквариат. «Подтверждаем факт участия сотрудников управления в проведенных обысках», – приводит «Интерфакс» слова представителя управления.

Силовики обнаружили и изъяли у Андрея Хаустова более 100 млн рублей в российской и иностранной валюте и предметы антиквариата, в частности крупная коллекция золотых монет, представляющих историческую ценность. Также изъяты документы на зарубежную и российскую элитную недвижимость.

По его представителя управления, оперативные действия состоялись в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). «Поводом для возбуждения уголовного дела и проведения следственных действий стали результаты оперативно-разыскных мероприятий в отношении хищения в 2014-2015 годах денежных средств ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» в особо крупном размере», уточнил представитель управления.

По версии следствия, деньги госпредприятия были похищены мошенническим путем и выведены при помощи фиктивных договоров, заключенных между ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» и коммерческими организациями. В дальнейшем средства были обналичены.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 15.11.18

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