В Санкт-Петербурге уволили чиновника, чья жена купила 66 автомобилей

В Санкт-Петербурге лишился своего поста сотрудник Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Чиновник был уволен за покупку его женой десятков автомобилей

Как сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка в интервью «Коммерсанту», в ходе проверки выяснилось, что супруга госслужащего приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не позволяли совершать такие покупки. Имя уволенного чиновника Ространснадзора генпрокурор не назвал.

Чайка также рассказал, что своего поста лишился начальник управления федеральными автодорогами Краснодара. Прокурорская проверка выявила, что чиновник заключил контракты более чем на 2,6 млрд рублей с предприятием по ремонту и строительству дорог, учредителю которого задолжал 6 млн рублей.

Кроме того, генпрокурор озвучил число уволенных в связи с утратой доверия чиновников: в 2016 году их было 383, в 2017 – более 1200, а за девять месяцев 2018 года – 908.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 12.12.18

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