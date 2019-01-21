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Понедельник, 21 января 2019, 11:37 мск

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Корабли ВМФ РФ сопровождают вошедшие в Балтийское море эсминцы США

Фото: Минобороны РФ

Корабли Балтийского флота РФ сопровождают вошедшие в южную часть Балтийского моря эсминцы ВМС США «Грейвли» и «Портер», сообщил Национальный центр управления обороной.

Из сообщения следует, что наблюдение за американскими кораблями ведут корветы «Бойкий» и «Сообразительный». Отметим, что на прошлой неделе неделе ВМС США сообщили об отправке в Черное море эскадренного миноносца «Дональд Кук» «для проведения операций по обеспечению безопасности». За действиями эсминца наблюдает российский сторожевой корабль «Пытливый».

Отметим, что отправку эсминца в Черное море в Госдуме назвали «злоупотреблением миролюбием и мудростью России» и отметили, что такая политика Вашингтона не может продолжаться бесконечно.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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