В Петербурге девочка съела отцовский наркотик и умерла

В Санкт-Петербурге по факту обнаружения утром 2 февраля в квартире одного из домов по улице Димитрова тела девочки 2016 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, установлено, что ее 28-летний отец употребил дома наркотическое средство – метадон. Остатки наркотика он якобы стряхнул на пол в кухне. При неустановленных обстоятельствах метадон попал в организм ребенка, что, вероятно, и явилось причиной ее смерти.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи выяснят все обстоятельства случившегося, установят причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления. Кроме того, они проанализируют работу профильных служб, обязанных осуществлять надзор и контроль за обстоятельствами воспитания и жизни ребенка в условиях, отвечающих его безопасности. Также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) родителей, ненадлежащим образом осуществляющих обязанности в отношении своего ребенка.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 13.03.19

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