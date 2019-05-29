Силовики устроили рейды среди мигрантов из-за отказа диаспор выдать виновных в поножовщине

В Санкт-Петербурге полицейские устроили массовые проверки среди мигрантов. По данным местных СМИ, силовики обрушились на иностранцев за отказ двух диаспор в помощи при расследовании драки с поножовщиной.

Инцидент произошел в ночь на 20 мая в кафе на улице Салова. Во время конфликта четыре человека получили ножевые ранения. По версии правоохранителей, зачинщики драки – выходцы из Узбекистана и с Северного Кавказа.

Как сообщил «Фонтанке» источник в региональном управлении полиции, силовики установили личности виновных и обратились к представителям двух диаспор с просьбой помочь найти подозреваемых, но те отказались.

По приказу начальника регионального главка МВД Романа Плугина, несколько десятков полицейских проводят масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов. В частности, стражи порядка проверяют Софийскую овощебазу и оптовый склад на улице Салова.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 29.05.19

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