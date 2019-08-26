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Понедельник, 26 августа 2019, 12:05 мск

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Пограничники Литвы задержали двух вооруженных россиян

В Литве задержали двух вооруженных сотрудников погранслужбы ФСБ России. По словам самих нарушителей, они зашли на литовскую территорию непреднамеренно.

По данным телеканала LNK, инцидент произошел поздним вечером 23 августа в Ниде. Российские пограничники с пистолетами зашли на территорию Литвы на полкилометра.

По словам самих сотрудников погранслужбы ФСБ России, они реагировали на нарушение границы и зашли в Литву непреднамеренно. Вероятно, это произошло из-за неопытности россиян, пояснил замглавы Службы охраны государственной границы Литвы Видас Мачайтис.

Граждан РФ задержали и на следующий день передали российской стороне. Какая ответственность грозит пограничникам, не уточняется.

Вильнюс, Служба информации РИА «Новый День»

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