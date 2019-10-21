В Калининграде задержанный сломал батарею в полиции и умер от ожогов

В Калининграде мужчина, находясь в отделе полиции разбил радиатор отопления, обварился кипятком и скончался от ожогов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, 36-летний житель области был задержан на мелкое хулиганство. Он умышленно повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги.

Сотрудники полиции оказали пострадавшему первую помощь и вызвали скорую. Несмотря на усилия врачей мужчина скончался в больнице.

По факту смерти задержанного проводится служебная проверка.

Калининград, Служба информации РИА «Новый День»

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