Родственники погибшего от ожогов в полиции футболиста не верят, что он сам сломал батарею

Близкие Ивана Вшивкова, которые скончался от ожогов, полученных в отделении полиции в Калининграде, не верят, что он сам сломал батарею. Родственники обратились в прокуратуру с требованием расследовать это дело.

Как ранее сообщили в полиции, 36-летний мужчина был задержан в ночь на 20 октября за мелкое хулиганство. Он сломал радиатор отопления в камере предварительного заключения, обварился кипятком и скончался от ожогов в больнице, несмотря на усилия медиков. По факту смерти задержанного проводится служебная проверка.

Затем появились подробности произошедшего. В управлении СКР по Калининградской области уточнили, что мужчина вел себя агрессивно, вывел из строя камеру видеонаблюдения, а после этого сломал батарею. Ведомство проводит доследственную проверку, произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Следует отметить, что имеющиеся в ряде средств массовой информации сведения о том, что калининградец был прикован наручниками к батарее, на данном этапе доследственной проверки своего подтверждения не нашли», – отметили в пресс-службе СКР.

В свою очередь у родственников возникло множество вопросов к правоохранителям. По словам матери Вшивкова, Ивана задержали просто потому, что он шел по улице пьяным, были с родственником, ненадолго вышли в магазин. «Они уже возвращались, до дома – сто метров. Мимо ехал полицейский патруль, машина остановилась. Полицейские потребовали, чтобы сын сел к ним в авто и проехал в отдел: мол, нетрезв. Зять попросил, чтобы Ивана не забирали, дом-то рядом! Но получил ответ: ступай, а то тоже проедешь с нами», – рассказала Ольга Вшивкова «Комсомольской правде».

В ожоговый центр мужчину привели в четыре утра. Родственники узнали об этом только несколько часов спустя. Врачи сообщили близким, что у Ивана ожоги 70% тела. «Когда я его увидела, на теле и лице не было живого места, – рассказал мать погибшего. – Один сплошной ожог. Целыми только ладошки остались. Ваня от шоковой боли сжимал кулаки. Я хочу, чтобы о том, что произошла с моим сыном, знали все».

Отец погибшего ссылается на слова врачей, которые говорят, что Иван находился под кипятком гораздо дольше пяти минут, как утверждают в полиции. Не верят близкие и в то, что Вшивков с ростом 165 см могут сломать камеру видеонаблюдения, которая находилась под потолком.

Родственники написали заявление в областную прокуратуру. Однако пока никакого ответа они не получили.

Иван Вшивков несколько лет играл на позиции защитника в черняховском клубе «Прогресс», работал монтажником высотных металлоконструкций. Без отца остались двое маленьких детей.

Калининград, Служба информации РИА «Новый День»

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