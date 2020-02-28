Экс-правоохранителя задержали из-за смерти калининградца, обварившегося кипятком в полиции

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-начальника смены дежурной части ОМВД по Московскому району Калининграда после резонансной истории с гибелью задержанного Ивана Вшивкова в отделении полиции – калининградец до смерти обварился кипятком из сломанной батареи. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Бывший правоохранитель задержан. Имя фигуранта уголовного дела СКР не называется. По данным СМИ, под «уголовку» попал бывший старший лейтенант полиции Николай Плебух.

По версии следствия, вечером 19 октября 36-летнего Ивана Вшивкова доставили в отдел полиции по Московскому району Калининграда по подозрению в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и поместили в помещение для задержанных. В ночь на 20 октября подозреваемый, зная, что в камеру Вшивкова льется горячая вода из поврежденной системы отопления, примерно полчаса продолжал держать его в этом помещении.

Задержанный получил обширные ожоги тела и скончался в больнице, несмотря на усилия медиков.

В полиции заявили, что Вшивков сломал радиатор отопления в камере, обварился кипятком и умер от ожогов в больнице. Позже в управлении СКР по Калининградской области уточнили, что мужчина вел себя агрессивно, вывел из строя камеру видеонаблюдения, а после этого сломал батарею. Однако родственники погибшего не поверили в эту версию и обратились в прокуратуру с требованием расследовать это дело.

Плебух подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). От дачи показаний он отказался. Следствие готовит ходатайство о его аресте. Решается вопрос о предъявлении обвинения экс-полицейскому.

Как сообщал «Новый День», в октябре Следственный комитет также возбудил уголовное дело о халатности по факту гибели Ивана Вшивкова в отделении полиции. Подозреваемых в этом деле пока нет.

Из полиции после служебной проверки были уволены два сотрудника ОМВД по Московскому району Калининграда, одним из них оказался Плебух.

Калининград, Ольга Панфилова

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