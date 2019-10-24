После гибели задержанного футболиста в Калининграде возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту гибели Ивана Вшивкова в отделении полиции. Задержанный до смерти обварился кипятком из сломанной батареи.

36-летний мужчина был задержан в ночь на 20 октября за мелкое хулиганство. Он сломал радиатор отопления в камере предварительного заключения, обварился кипятком и скончался от ожогов в больнице, несмотря на усилия медиков. Затем появились подробности произошедшего. В управлении СКР по Калининградской области уточнили, что мужчина вел себя агрессивно, вывел из строя камеру видеонаблюдения, а после этого сломал батарею.

Родственники погибшего не верят в версию полиции. Они обратились в прокуратуру. По словам медиков, у Вшивкова были ожоги 70% тела, и он пролежал под струей кипятка значительно дольше пяти минут, как утверждают правоохранители.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ «халатность». «По уголовному делу производятся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств расследуемого преступления», – сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Калининград, Служба информации РИА «Новый День»

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