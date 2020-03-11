В Петербурге осудили контрабандистов, растворявших кокаин в роме

В Санкт-Петербурге осудили контрабандистов, которые перевозили наркотики через границу. Злоумышленники разливали растворенный в жидкости кокаин в бутылки из-под рома в Доминикане.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем телеграм-канале, виновными признаны два человека – Андрей Бредкин и бывший полицейский Евгений Савченко. Они были приговорены к 16 и 12 годам лишения свободы соответственно. Фигурантами этого дела также стали Антон Мельников, которого признали невиновным, и сбежавший за границу Георгий Кольвах – его объявили в международный розыск.

Следствие установило, что Мельников и Кольвах получили от сообщника 70 тысяч долларов, закупили 10 кг наркотика, растворили и перелили в 23 бутылки с ромом. В аэропорту к ним присоединился Савченко, посадил их на рейс до Санкт-Петербурга, бутылки сдали в багаж, а также оплатили перевес. В России контрабандисты планировали выпаривать кокаин для последующей реализации. В Пулково их задержали в ходе таможенного досмотра багажа.

Первый вердикт в отношении обвиняемых был оправдательным и их освободили из-под стражи прямо в зале суда. Однако Верховный суд России отменил оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 11.03.20

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