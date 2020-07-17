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Пятница, 17 июля 2020, 15:43 мск

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Глава горсовета Петрозаводска попался на взятке

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении председателя городского совета Геннадия Боднарчука. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, с 2018 года по 2019 год, он получил через посредника взятку в 1,5 млн рублей за решении вопросов связанных с градостроительной деятельностью администрации города, в том числе по выдаче разрешений на строительство.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Петрозаводск, Иван Гридин

Петрозаводск. Другие новости 17.07.20

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