Глава горсовета Петрозаводска попался на взятке

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении председателя городского совета Геннадия Боднарчука. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).
По версии следствия, с 2018 года по 2019 год, он получил через посредника взятку в 1,5 млн рублей за решении вопросов связанных с градостроительной деятельностью администрации города, в том числе по выдаче разрешений на строительство.
Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Петрозаводск, Иван Гридин
Петрозаводск. Другие новости 17.07.20
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