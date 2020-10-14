Архангельского чиновника подозревают во взяточничестве

В Архангельской области глава одного из муниципальных образований был задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По данным следствия, чиновник гарантировал приобретение в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» по муниципальным контрактам квартир в домах, построенных предпринимателем за свой счет, за безвозмездную передачу в собственность одной из квартир.

Подозреваемого задержали, он стал фигурантом уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде имущественных прав за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное в особо крупном размере).

Местные уточняют, что речь идет о главе Виноградовского района Алексее Таборове. По месту жительства и работы подозреваемого проводятся обыски.

Архангельск, Зоя Осколкова

Архангельск. Другие новости 14.10.20

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