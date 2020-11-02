Под Калининградом задержали нарушителей границы с 50 кг наркотиков

На границе России с Польшей задержали нарушителей. При себе у них оказалось около 50 кг наркотических веществ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Двое россиян были задержаны в районе населенного Квишен Багратионовского района в непосредственной близости от государственной границы. Установлено, что они следовали с территории сопредельного государства в обход установленных пунктов пропуска, передает РИА «Новости».

Когда нарушителей обыскали, у них обнаружили более 50 килограммов наркотиков, среди которых гашиш, амфетамин, производные эфедрона.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, а также контрабанде наркотиков.

Калининград, Зоя Осколкова

Калининград. Другие новости 02.11.20

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