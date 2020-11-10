Экс-главу Выборгского района заподозрили в рейдерстве и похищении людей

Экс-глава администрации Выборгского района Лениниградской области Геннадий Орлов, который уже находится под следствием, может быть причастен к рейдерским захватам и похищениям людей. Такое заявление в ходе судебного заседания, где рассматривалась мера пресечения Орлову, сделал представитель прокуратуры. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

С 18 октября Орлов находится под домашним арестом, однако прокуратура считает необходимым заключить его под стражу, для чего было подано апелляционное представление. На судебном заседании представитель стороны обвинения указал также, что Орлов имеет связи с организованными преступными группами и пытается скрыть улики и воздействовать на свидетелей.

Экс-чиновник попал под следствие в связи с исчезновением 700 млн рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом Выборга. Но на судебном заседании прозвучало, что Орлову вменяют еще три эпизода преступной деятельности, при которых ущерб казне составил 800 млн рублей.

Орлов сообщил, что ничего из сказанного прокурором он не делал. Большую часть жизни прожил в Выборге и заработал честным трудом себе имя. Никуда бежать он не собирается, ни с кем не общается. «Этого ужасного преступления я не совершал», -сообщил Орлов суду со слезами на глазах.

Суд оставил Орлова под домашним арестом.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 10.11.20

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