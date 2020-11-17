Российские таможенники ликвидировали канал поставок наркотиков из Италии

В Калининградской области перекрыли канал поставок в Россию наркотических веществ из Италии. Об этом сообщается пресс-служба Калининградской областной таможни.

Спецоперация проводилась совместно с ФСБ. Оперативники задержали несколько членов преступной группы, которые занимались поставками наркотиков в регионы и их последующей перепродажей.

У одного из жителей Калининграда при получении им очередной партии запрещенных веществ изъяли марихуану и гашиш.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств в значительном размере». «Нарушителей ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет», – отметили на таможне.

Калининград, Зоя Осколкова

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