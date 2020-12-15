В Петербурге сотрудницу таможни заподозрили в махинации почти на 36 млн рублей

В отношении заместителя начальника службы федеральных таможенных доходов Северо-Западного таможенного управления ФТС России возбудили уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий» (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, на сегодняшний день установлено, что с января 2017 года по октябрь 2018 года на территорию РФ ввезены товары, индекс таможенной стоимости которых не соответствовал реальной стоимости для данного товара.

Несмотря на это, подозреваемая воспрепятствовала проведению контроля таможенной стоимости в установленном порядке и, действуя в интересах декларанта, единолично приняла решение о принятии таможенной стоимости задекларированных товаров.

После этого злоумышленница дала незаконные устные указания должностным лицам о выпуске товаров на таможенную территорию ЕАЭС. В результате действий подозреваемой бюджету РФ нанесен ущерб более чем в 35,8 млн рублей.

Расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 15.12.20

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