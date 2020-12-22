В Ленинградской области возбудили дело в отношении главы водоканала

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении директора Водоканала Кировского района, а также гендиректора «Водоканала Невский» и иных неустановленных лиц. Как сообщили в СКР, их подозревают в преднамеренном банкротстве (ст.196 УК РФ).

Установлено, что с января 2018 по сентябрь 2020 года директор МУП «Водоканал Кировского района» заключили экономически необоснованные договоры с «Водоканалом Невский» и аффилированными с ним организациями. Это привело к возникновению искусственной кредиторской задолженности на сумму более 634 млн рублей.

Как писал «Новый День», подозреваемая, зная о скором присоединении возглавляемого ей предприятия к ГУП «Леноблводоканал», заключала экономически необоснованные договоры с рядом организаций. Стоимость этих контрактов превышала 10% от уставного фонда МУП, что являлось крупными сделками, которые необходимо согласовывать с администрацией Кировского района области как учредителем МУП.

В результате умышленных преступных действий подозреваемой у Водоканала возникла кредиторская задолженность, а в отношении МУП было подано заявление о признании его банкротом. Следователи провели обыски, изъяли документацию.

В настоящее время гендиректор «Водоканала Невский» задержан. Директор муниципального унитарного предприятия находится под домашним арестом по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 22.12.20

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