В Петербурге отец отравил 1,5-месячную дочь наркотиками

В Санкт-Петербурге 35-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела, после того как отравил психотропным веществом 1,5-месячную дочь. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел 3 февраля. Будучи в состоянии наркотического опьянении, мужчина допустил попадание наркотика в детскую смесь, которой накормил девочку. «Ребенок был госпитализирован, ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает», – сообщили в СКР.

Выяснилось, что мужчина вел асоциальный образ жизни, ежедневно принимал в присутствии дочери алкогольные напитки, наркотические и психотропные вещества.

Уголовное дело возбуждено по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). По результатам расследования сотрудники СКР намерены инициировать вопрос о лишении отца и матери девочки родительских прав.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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