В Санкт-Петербурге арестовали трех иностранцев с 60 кг кокаина

В Санкт-Петербурге задержали трех иностранных граждан, которые пытались провезти крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Операция была проведена совместно с сотрудниками пограничного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. У задержанных изъяли более 60 килограммов кокаина.

Иностранцев арестовали. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 1, ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств).

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 18.02.21

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