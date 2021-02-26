В Карелии экс-министр ответит в суде за особо крупное взяточничество

В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении экс-министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи, обвиняемого в совершении двух фактах получения взятки, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Как сообщили в СКР, следствие считает, что с октября 2019 года по февраль 2020 года обвиняемый, действуя по предварительному сговору с замдиректора аэропорта Петрозаводск (приговором суда признан виновным в указанных преступлениях) получили взятку в 800 тыс. рублей в качестве первой части от оговоренной суммы взятки в размере 1,5 млн рублей, а также взятку в 1 млн рублей в качестве первой части от взятки в размере 3 млн рублей. За незаконное вознаграждение они обещали оказать содействие при заключении договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта, беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

Преступления раскрыты в результате совместных действий следователей СК, сотрудников ФСБ, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Петрозаводск, Иван Гридин

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