Суд оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей за неудаление призывов к митингам

Мировой судья Центрального района Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности соцсеть «ВКонтакте» за неудаленную публикацию с призывами участвовать в несанкционированной акции протеста в январе (ч.2 ст.13.41 КоАП РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в своем телеграм-канале.

Из протокола об административном правонарушении следует, что 22 января Роскомнадзор направил ООО «ВКонтакте» уведомление о необходимости удалить информацию, содержащую призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. В течение суток с момента получения уведомления эта информация не была удалена, говорится в сообщении.

Суд назначил «ВКонтакте» наказание в виде штрафа в 1,5 млн рублей.

Ранее Роскомнадзор пригрозил штрафами Facebook, Twitter, Telegram и TikTok. Согласно заявлению ведомства, из мессенджеров и соцсетей не была удалена информация с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях. Сумма штрафа варьируется от 400 тысяч до 8 млн рублей.

Напомним, что 23 и 31 января в Сантк-Петербурге, как и в других городах России, прошли несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 08.03.21

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