«ВКонтакте» заплатит 1,5 млн штрафа за невовремя удаленные призывы на митинг

В Санкт-Петербурге мировой судья назначил «Вконтакте» еще один штраф в 1,5 млн рублей за несвоевременно удаленные YouTube-ролики. Контент был признан запрещенным из-за призывов выйти на несогласованные акции протестов.

«Вконтакте» привлечена к ответственности по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ за то, что не удалили ролики после уведомления Роскомнадзора. В компании уже заявили, что будут обжаловать штраф.

«Мы не согласны с таким решением и планируем его обжаловать. В материалах дела фигурируют 8 ссылок на YouTube-ролики, размещенные на платформе VK. ВКонтакте ограничила доступ к данному контенту, при этом он остается доступен россиянам на других площадках», – сообщили в пресс-службе компании.

Во «Вконтакте» отметили, что ответственность ужесточилась после 1 февраля, когда вступил в силу закон, по которому соцсети должны сами мониторить контент и удалять тот, что попадает под запрет.

Как сообщал «Новый День», 9 марта «ВКонтакте» была наказана еще одним штрафом в полтора миллиона рублей по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Роскомнадзор направил уведомление 22 января, но через сутки запрещенный контент оставался в открытом доступе.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 12.05.21

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