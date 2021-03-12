Задержан и арестован: депутата-единоросса обвинили в торговле оружием (ВИДЕО)

В Ленинградской области муниципальный депутат из Лодейнопольского района стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте оружия, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Народный избранник и двое его подельников задержаны. Им предъявлено обвинение в торговле и изготовлении оружия.

Имена подозреваемых следствие не раскрывает. По данным издания 47news, в числе задержанных оказались депутат от «Единой России», глава фермерского хозяйства по разведению гусей и выращиванию овощей и грибов 32-летний Олег Майдаков, 31-летний продавец-консультант в петербургском оружейном магазине «ОхотАктив» Александр Шаповаленко и 37-летний житель Санкт-Петербурга Павел Близнюк – водитель фирмы по перевозке мебели.

По информации СКР, всем троим инкриминируется два эпизода преступной деятельности, предусмотренных ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и по одному эпизоду ч. 2 ст. 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору»)".

По версии следствия, депутат и двое его подельников совместно с неустановленными на данный момент гражданами приобрели на территории Лодейнопольского района Ленобласти финский пистолет-пулемет «Суоми М 1» 30-х годов прошлого века со следами переделки, а также револьвер «Наган» образца 1985 года, а также более 100 патронов. После этого они продали огнестрельное оружие и боеприпасы «гражданину, за что получили денежное вознаграждение в сумме свыше 220 тыс. рублей», отметили в СКР. Также обвиняемые, как полагают следователи, «переделали охолощенный пистолет-пулемет (аналог пистолета-пулемета «Судаева») под стрельбу боевыми патронами и сбыли его».

В настоящее время трое обвиняемых задержаны, суд заключил их под стражу.

В рамках уголовное дела следователи совместно с сотрудниками ФСБ и ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели 22 обыска на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. В ходе обысков было изъято более 50 единиц огнестрельного оружия, более 12 тысяч боеприпасов, а также оборудование для переделки оружия.

СКР опубликовал видео обысков, на котором можно видеть изъятое оружие разного типа и патроны

Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании в ходе масштабной спецоперации 72 подпольных оружейников в 28 регионах России и ликвидации 37 мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. В общей сложности изъята 251 единица оружия российского и зарубежного производства.

Помимо Петербурга и Ленобласти, задержания прошли в Москве, Башкирии, Дагестане, Карелии, Крыму, Мордовии, Северной Осетии, Хакасии, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Амурской, Архангельской, Астраханской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Иркутской, Курской, Тверской, Смоленской и Еврейской автономной областях.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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