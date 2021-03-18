Авиакомпании получат субсидии на полеты в Калининград

Российское правительство выделит дополнительные субсидии для авиакомпаний, выполняющих полеты в Калининград. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на своей странице в Instagram.

«Встретился с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, обсудили широкий спектр вопросов по линии ведомства: авиакомпании, осуществляющие рейсы в наш регион, в ближайшее время получат возможность дополнительного субсидирования полётов в Калининградскую область из других регионов страны в рамках постановления 1242», – написал Алиханов.

Отметим, что упомянутое постановление предписывает, что в 2021 году 12 российских авиакомпаний получают субсидии за осуществление рейсов по 269 маршрутам по всей стране. На эти нужды выделено более 7 млрд рублей. Благодаря этому будет перевезено 3,7 млн пассажиров по льготным тарифам.

Калининград, Иван Гридин

Калининград. Другие новости 17.03.21

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