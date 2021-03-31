Елисеевский закрывается? Елисеевский – работает! Судьба петербургского гастронома в надежных руках

Гастроном «Елисеевский» в Москве закроется уже 11 апреля: управляющая компания не может зарегистрировать право собственности на помещение. При этом на «Магазине Купцов Елисеевых» в Петербурге не отразились ни коронавирус, ни временные трудности в начале 2000-х гг.

Буквально в середине зимы текущего года знаменитый московский гастроном отпраздновал свое 120-летие. На удивление, все было не так празднично, как обычно: «Елисеевский» встретил своих покупателей пустыми полками, закрытым алкогольным отделом и большими скидками. На сегодняшний день стало известно, что исторический универмаг закроется 11 апреля, часть сотрудников уже уволили.

Проблемы зрели еще с прошлого года. Тогда управляющая компания, сеть премиум-магазинов «Алые паруса», закрыла все свои гастрономы. Остался только «Елисеевский», но утверждалось, что закрываться он не будет ни под каким предлогом. В итоге владельцы бренда разорвали отношения с управляющей компанией. Помимо всего, коронавирусные меры и сама пандемия внесли свои нерадужные изменения: магазин лишился московской аудитории, а также туристов, которые «полками» скупали русские сувениры и необычные лакомства. К слову, продэмбарго тоже никто не отменял.

Важно заметить, что еще одной из причин закрытия магазина являются юридические сложности, которые мешают договориться с инвесторами.

«По данным Росреестра, помещение принадлежит городу. Однако фактическим собственником, согласно решению судов, является ООО «Елисеевский магазин». И из-за этой правовой коллизии невозможно взаимодействовать ни с какой другой продовольственной сетью», – рассказал председатель компании «Елисеевский» Глеб Простаков.

Источник: kp.ru

Однако есть и другой пример «Елисеевского» магазина, который находится на Невском проспекте в Санкт-Петербурге и успешно развивается. «Магазин Купцов Елисеевых» принадлежит петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Инвестор помог восстановить первоначальный исторический облик гастронома, который был при братьях Елисеевых, и даже сумел воссоздать былой функционал. «Магазин Купцов Елисеевых, права на который я выиграл в честных открытых торгах в 2010 году, был отреставрирован менее чем за год», – отмечал бизнесмен Евгений Пригожин, говоря об опыте реконструкции исторических объектов.

Отметим, что в 2010 году Евгений Пригожин стал арендатором исторического здания, а через некоторое время петербургский предприниматель выкупил гастроном у города. Уже с 2012 года магазин радует своих покупателей великолепными залами. За последние годы это место стало одним из самых известных в Северной столице. Конечно, коронакризис сказался на посещаемости петербургского гастронома, но не слишком отразился на его судьбе: сегодня посещаемость «Магазина Купцов Елисеевых» по-прежнему высока.

Гости и жители города любят выпить здесь чашечку кофе с марципановыми конфетами, сфотографироваться на фоне витрин и механических кукол – героев балета «Щелкунчик», которыми украшен главный вход в гастроном. Кроме того, здесь для всех желающих с конца прошлого года предлагается тематическая экскурсия, посвященная северному модерну: она включает посещение музейной комнаты и кабинета Григория Елисеева, а также обед от шеф-поваров ресторанов «Мезонин» и «Склад № 5».

Как отмечают эксперты в сфере ретейла, «Елисеевский» – это не столько выгодно, сколько престижно как для Москвы, так и для Петербурга. А для столицы это еще и вопрос сохранения культурного наследия: в Москве осталось не так много исторических заведений. Для сохранения старейшего гастронома, скорее всего, придется разработать новую концепцию, а также найти инвестора, который поможет решить все проблемы, как когда-то удалось и в Петербурге.

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