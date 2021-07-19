Социолог Максим Шугалей заявил, что Запад не в силах повлиять на предстоящие выборы в Госдуму

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о возможных попытках со стороны Запада расшатать ситуацию и спровоцировать насильственные протесты перед грядущими выборами в Госдуму. По его словам, может развернуться кампания о признании результатов выборов недействительными.

Российский социолог, юрист Максим Шугалей, у которого есть весомый опыт в политических и бизнес-проектах в России и за её пределами, уверен, что у Запада нет шансов помешать выборам. Ученый ссылается на скандальные выборы в Америке, где больше месяца не знали победителя.

«Я уверен в том, что предстоящие выборы будут максимально прозрачными и объективными, что россияне сами выберут – кому из депутатов и партий они доверяют. Не исключено, что это расстроит наших оппонентов из других стран, но это наше, внутреннее дело», – заключает Шугалей.

Президент Путин, встречаясь с депутатами Госдумы, сообщил, что выборы должны быть честными и в строгом соответствии с законом.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 19.07.21

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