Лидер партии «Родина» обвинил петербургских чиновников в давлении на его политсилу

Депутат Госдумы и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев обвинил администрацию Санкт-Петербурга в создании препятствий для проведения честной избирательной кампании. Федеральный политик сообщил, что партия Родина планирует обратиться в прокуратуру с просьбой заставить петербургских чиновников соблюдать избирательное законодательство.

«Есть отдельные субъекты РФ, руководство которых ведет себя по отношению к «РОДИНЕ» очень странно. Как, например, в Санкт-Петербурге. Там чиновники буквально развязали против нашей патриотической партии и наших кандидатов «холодную войну»! Незаконно запрещают наглядную агитацию, а также чинят препятствия вообще во всех отношениях. Не надейтесь, что мы станем терпеть весь этот произвол! Напротив, обратимся во все надзорные органы. Правда на нашей стороне, за нами – миллионы избирателей, возмущенных вашим вопиющим беззаконием!», – написал Алексей Журавлев в своем твиттере.

Председатель партии «Родина» напомнил, что это не первый скандал в Санкт-Петербурге, связанный с организацией выборов, – к городской избирательной комиссии и Смольному были претензии со стороны Центризбиркома на муниципальных выборах в 2019 году. Тогда по формальным причинам были отстранены или не допущены к выборам десятки независимых кандидатов.

«Все помнят, как вы провели муниципальные выборы, вся страна показывала на вас пальцем – как на людей, грубо поправших законы Российской Федерации. И раз вы добровольно не хотите соблюдать закон, то придётся разбираться уже не с политическими партиями, а с прокурорами федерального уровня. Я верю, что петербуржцы не разделяют мнение местных властей: «Петербург против «РОДИНЫ», – подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что агитационные материалы партии «Родина» по непонятным причинам блокируются рекламными агентствами. В минувшую субботу представители партии «Родина» в Петербурге Андрей Шпиленко и Нина Абросова провели пресс-конференцию на которой заявили, что намерены отправить официальное обращение об этой ситуации в комитет по печати Смольного.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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