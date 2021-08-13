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Пятница, 13 августа 2021, 12:46 мск

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В Ленинградском зоопарке ночью прошли обыски

В Санкт-Петербурге следователи пришли с проверкой в Ленинградский зоопарк. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следователи СК Петроградского района вместе с экономической полицией пришли в зоопарк минувшей ночью, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники. В ходе проверки стражи порядка изъяли документы.

Ранее был задержан индивидуальный предприниматель, который указал, что получал деньги от зоопарка за работы по электросетям, которые не выполнялись. По словам бизнесмена, к этому причастен бывший главный инженер зоопарка.

Другие детали дела пока не раскрываются. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» или «Присвоение и растрата».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 12.08.21

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